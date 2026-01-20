Niğde'de Bir Haftada 27 Kişi Uyuşturucudan Yakalandı

Niğde Valiliği'nin haftalık raporuna göre il genelinde yapılan denetimlerde 27 kişi uyuşturucudan yakalandı; asayiş, kaçakçılık, siber ve trafik kontrollerinde çok sayıda unsur ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:58
Niğde'de Son Bir Haftanın Denetim ve Operasyon Raporu

Niğde Valiliği tarafından son bir haftada il genelinde gerçekleştirilen asayiş, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik denetimlerine ilişkin haftalık faaliyet raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Genel Uygulamalar ve Asayiş

Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelince yürütülen çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Asayiş olayları kapsamında il genelinde 190 şahıs hakkında işlem başlatılmış, bu kişilerden 5'i adli makamlarca tutuklandı.

Çalışmalarda tabanca, kurusıkı tabanca, gaz tabancası ve av tüfekleri ile çok sayıda fişek, şarjör ve kesici-delici alet ele geçirildi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalandı.

Narkotik Operasyonları

Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 4'ü tutuklandı, 23'ü serbest bırakıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerine ek olarak bir hassas terazi ve 8 bin 600 TL para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Siber Suçlar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 7 şüpheli serbest bırakıldı. Bu operasyonlarda da çeşitli silahlar, fişekler ve kesici-delici aletler ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise 10 şüpheli yakalandı; şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve Olay Yeri İnceleme

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri bir haftalık süreçte; yüksekten düşme, evden hırsızlık, kasten öldürme, ölümlü trafik kazası, şüpheli ölüm, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve izinsiz kazı olmak üzere toplam 7 olayı vücut izlerinden aydınlattı ve olaylarla bağlantılı 7 fail tespit etti.

Trafik Denetimleri

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 20.068 araç sürücüsü kontrol edildi; ihlal tespit edilen 3.364 sürücüye cezai işlem uygulandı (bunların 415'i motosiklet sürücüsü). Denetimlerde 70 araç trafikten men edildi (bunlardan 4'ü motosiklet).

Ayrıca sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde 133 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

