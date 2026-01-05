Niğde'de DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı — 3 Tutuklama, 1 Sınır Dışı

Niğde'de DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı

3 Tutuklama, 1 Şüpheli Geri Gönderme Merkezi'ne Teslim Edildi

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu H.G.E. ve A.K.H. ile T.C. vatandaşı T.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan diğer yabancı uyruklu şüpheli B.Z. ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Niğde Emniyeti tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili soruşturma sürüyor.

NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE (TEM) VE İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ EKİPLERİNCE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN OPERASYONEL ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI.