Niğde'de DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı — 3 Tutuklama, 1 Sınır Dışı

Niğde'de TEM ve İstihbarat ekiplerinin DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı; 3'ü tutuklandı, 1'i Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:56
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen operasyonel çalışmalar kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan yabancı uyruklu H.G.E. ve A.K.H. ile T.C. vatandaşı T.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyon kapsamında yakalanan diğer yabancı uyruklu şüpheli B.Z. ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Niğde Emniyeti tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili soruşturma sürüyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları