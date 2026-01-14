Niğde’de Kaçakçılara Geçit Yok: 875 Bin Makaron Ele Geçirildi

06-09 Ocak 2026 tarihli operasyonda Niğde'de 875 bin makaron ve 2 bin 580 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:35
Niğde’de kaçakçılığa büyük darbe

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi, toplum düzeninin korunması, vergi kaybının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Operasyonun ayrıntıları

06-09 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı. Şüphelilerin işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 875 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ile 2 bin 580 adet sağlık için tehlikeli madde kapsamında değerlendirilen cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

