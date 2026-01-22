Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı

Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler Sürüyor

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik yoğun bir bilgilendirme ve önleyici çalışma programı yürüttü. Yapılan etkinliklerle uyuşturucu ile mücadelede farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Çalışma Detayları

12-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri çerçevesinde toplam 19 etkinlik düzenlendi. Bu etkinliklerde 820 vatandaşa ulaşılarak, uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı ve farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri dağıtıldı.

Kurumsal Açıklama

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca adli boyutla sınırlı kalmadığını, önleyici ve bilinçlendirici çalışmaların da kararlılıkla sürdürüldüğü" vurgulandı.

Yetkililer, benzer bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti ve toplumun desteğinin önemine dikkat çekti.

