Niğde'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit, 47 Yaşındaki Adamı Öldürdü

Olayın Detayları

Niğde merkez Şehitler Mahallesi Dispanser Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 2'si çocuk olmak üzere 5 kişilik ailenin yaşadığı evde, 47 yaşındaki baba Cemil A. yalnız kaldığı odada sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Olay, saat 05.00 sıralarında aile bireylerinin odadan gelen koku üzerine odayı kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Aile, Cemil A.'yı hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Acil Sağlık ekipleri'ne bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemil A.'nın sobadan çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

NİĞDE’DE SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT CAN ALDI.