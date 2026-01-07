Niğde'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit, 47 Yaşındaki Adamı Öldürdü

Niğde merkez Şehitler Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 47 yaşındaki Cemil A. yaşamını yitirdi; cenaze morga kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:04
Olayın Detayları

Niğde merkez Şehitler Mahallesi Dispanser Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 2'si çocuk olmak üzere 5 kişilik ailenin yaşadığı evde, 47 yaşındaki baba Cemil A. yalnız kaldığı odada sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Olay, saat 05.00 sıralarında aile bireylerinin odadan gelen koku üzerine odayı kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Aile, Cemil A.'yı hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Acil Sağlık ekipleri'ne bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cemil A.'nın sobadan çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

