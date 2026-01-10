Nuriye Dilmaç Cinayeti: Şile'de Gömme, Tuzak ve 9 Gözaltı

Eski eşi Dursun Dalkılıç tarafından öldürülen Nuriye Dilmaç'ın Şile'de gömülmesine dair iddialarda kamyon toprak, tuzak kurulması ve 9 gözaltı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:46
Nuriye Dilmaç cinayetine ilişkin yeni detaylar

20 Mart 2024 tarihinde eski eşi Dursun Dalkılıç (47) tarafından iple boğularak öldürülen ve cesedi Şile’de bir hafriyat döküm sahasına gömülen Nuriye Dilmaç (37) cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmadan çıkan ayrıntılar

Soruşturma kayıtlarına göre, çift 17 yıllık evlilik sonrası şiddet gerekçesiyle boşandı. Boşanmanın ardından şüpheli Dalkılıç eski eşi Dilmaç’ı rahatsız etmeye devam etti; Dalkılıç’ın daha önce "onu eski oturdukları evin bahçesine gömeceğim" şeklinde söylemlerde bulunduğu belirlendi. Ayrıca Dalkılıç’ın zaman zaman Dilmaç için kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Tuzak iddiası: Yeni hat aldırma ve yanıltma

İddialara göre, Dilmaç’a ulaşamayan Dursun Dalkılıç, Süreyya K. isimli arkadaşı aracılığıyla yeni bir hat aldı. Bu hattı kullanarak kendisini otel çalışanı olarak tanıtan Dalkılıç, mesajlaşma yoluyla eski eşinin güvenini kazandı. Süreçte başka bir arkadaşı olan Muharrem S. de devreye sokularak Dilmaç ile görüntülü görüşme sağlandı ve bir buluşma planı oluşturuldu. Olay günü Dalkılıç, oğlu Eren Dalkılıç (23) ile birlikte sözleşilen yere gitti.

İtiraf ve olayın işleyişi

İtirafçı konumundaki Eren Dalkılıç ifadesinde, babasıyla görünmemek için bagaja saklandıklarını, annesinin arabanın arka koltuğuna oturduğu sırada babasının ortaya çıktığını belirtti. İfadelere göre, Muharrem S. ayrıldığı sırada Dursun Dalkılıç önce annesine yumruk atıp bayılttı, ardından iple boğarak öldürdü. Daha sonra Dilmaç’ın cesedi bir çuvala konuldu.

Eren Dalkılıç, olay sonrası satın aldıkları bir kamyon bahçe toprağıyla İBB Şile Sahilköy hafriyat döküm sahasına gittiklerini ve cesedin oraya gömüldüğünü söyledi. Ayrıca Eren, aynı yeri "ayda 1 kez" kontrol edip, ileride mezar yaptırmak üzere işaretlediklerini ifade etti.

Gözaltılar ve aramalar

Olaydan yaklaşık dört ay sonra, Temmuz 2024’te Dilmaç’ın kızı tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında polis, olaya karıştığı değerlendirilen diğer şüphelileri tespit etti. Soruşturma çerçevesinde Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Zakir D., Ercan D., Cevdet D., Emir D., Süreyya K., Hakan B. ve Muharrem S. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltında oldukları sırada Sancaktepe’deki bir ev bahçesi ve su kuyuları eş zamanlı olarak kazıldı.

Tutuklamalar

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Dursun Dalkılıç, Eren Dalkılıç, Muharrem S., Zakir D., Cevdet D. ve Ercan D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer üç şüpheli Süreyya K., Hakan B. ve Emir D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı.

Soruşturma devam ediyor; yetkililer Nuriye Dilmaç’ın cansız bedenine ulaşılarak kesin yerinin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

