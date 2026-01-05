DOLAR
Nusaybin'de İki Kız Kardeş Evinde Silahla Ölü Bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki kız kardeş, Süheyla Özdaş ve Sümeyye Khaled Abira, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:12
Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki kız kardeş, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay Detayları

Olay, gece saatlerinde 8 Mart Mahallesi Aram Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Süheyla Özdaş (44) ile kız kardeşi Sümeyye Khaled Abira (41)'yı silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. İlçe genelindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ile ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları incelemeye alındı. İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

