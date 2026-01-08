Ödemiş’te Feci Kaza: Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu — 6 Yaralı (1’i Ağır)

Ödemiş’te otomobil kontrolden çıktı, apartman bahçesine uçtu: 6 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki araçlara çarptı ardından bir apartmanın bahçesine düştü. Olayda 6 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumu ağır.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.G. (18) idaresindeki 35 TDU 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Hızla savrulan araç, önce yol kenarında park halinde bulunan 35 AB 9839 plakalı otomobil ile 35 AFS 983 plakalı ticari araca çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine düşerek durabildi.

Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Rabiye Yıldırım, savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralanırken, yanındaki bir diğer yaya ise son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu.

Kazada, otomobil sürücüsü İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza Anı Kamerada

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra savrularak apartman bahçesine düştüğü ve o esnada yaralıların yere savrulduğu anlar yer aldı.

