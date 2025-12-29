DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı — Marsbahis’te aklama iddiası

GAİN soruşturmasında serbest kalan Okan Karacan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp Marsbahis üzerinden aklanan paranın yerlerini ve nakit-altın tutma iddialarını anlattı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:41
Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı — Marsbahis’te aklama iddiası

Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı — Marsbahis’te aklama iddiası

GAİN Medya'ya ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan sunucu Okan Karacan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Karacan ifadesinde, Marsbahis üzerinden aklanan paranın çeşitli yerlerde tutulduğunu ve paraların nakit ile altın olarak saklandığını iddia etti.

İfadesinin ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kara para aklama’ soruşturması çerçevesinde ifade veren Karacan, "etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini" belirtti. Karacan, "Gain Medya şirketleri ile ortak bir hareketim yoktur." dediğini aktardı ve Berkin Kaya ile Barbaros Reşat Gülcan'ın kendisinden "Marsbahis" reklam filmini çekmesini istediklerini söyledi.

Karacan, setin Maltepe'de kurulduğunu, M.T ve İ.O.Ç.'nin reklam filminde oyuncu olduğunu ve filmi çektikten sonra paraları elden alıp eski karısına verdiğini ifade etti. Ayrıca "reklam filmi zamanı sete bir çanta içerisinde 300 bin lira getirdi" sözünü de aktardı.

Toplantılar, teklifler ve uyarılar

Karacan, 2021'de Berkin Kaya aracılığıyla gittiği toplantılarda bazı tekliflerle karşılaştığını anlattı. Bir kişiye ilişkin olarak "100 milyon liraya burayı satın almamız gerektiğini, başına da eşim Zeynep Karacan’ın getirilmesini söyledi" dediğini aktardı. Ofisin kiralık olduğunu öğrenince toplantıyı terk ettiğini ifade etti.

Başka bir görüşmede ise B.S.'nin kulağına eğilerek "abi sakın bunlarla birlikte olma video çekip sana şantaj yapacaklar, para isteyecekler" diye uyardığını belirtti. Karacan, kendi parasını kullanarak otelde kaldığını söyledi.

Villalar, Malta ve nakit dönüşü

İfadesinde Selahattin Aydın ile yapılan görüşmelerden ve kendisine sunulan projelerden bahseden Karacan, "yıllık 232 milyar ciromuz var" gibi sözlerin aktarıldığını, bazı projelerin onaylandığını ve 26 Ocak'ta kendileriyle bağının kalmayacağı iddiasını dile getirdiğini anlattı.

Karacan, villayı kiraladıktan sonra paraların "Malta'dan soğuk cüzdana yükleneceği, daha sonra TL nakite döneceği ve A.E.'nin kasasına gideceği" yönünde beyanlar duyduğunu aktardı. Bu paraların ardından borçlu olunan yerlere aktarılacağı iddiası da ifadesinde yer aldı.

Paraların yerleri ve saklama biçimi

Karacan, Barbaros Reşat Gülcan'ın para trafiğini idare ettiğini söylediğini ve kendisine "Marsbet'in ön ödeme sisteminin yazılımını yazdığını" aktardığını belirtti. Karacan, "Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum. Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

İfadesinde gözlemlediği veya paranın bulunduğunu düşündüğü yerleri ayrıntılı şekilde sıraladı: Berkin’in yatının alt katı, eski karısının Bodrum Yalıkavak’taki malikanesi, Berkin’in villasının karşısındaki birinci kattaki daire, ilkokul arkadaşının kullandığı daire, E.S.’nin villası, Levent’teki önceki ortaklığa ait şirket, S.A.’nın Zekeriyaköy’deki evi, Kaan K.’nin evi ve Kağıthane’deki ofisi, A.Y.’nin Ataşehir'deki adresi.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Karacan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtiliyor.

Karacan'ın beyanları ve belirtilen adresler, soruşturmanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sunucu Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı: ‘'Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım...

Sunucu Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı: ‘'Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum''

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
2
Niğde'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Palandöken Geçidi'nde Karla Mücadele: Erzurum-Tekman Yolunda Zorlu Mesai
4
Giresun'da Gençlik Merkezi Yangını: Bina Kullanılamaz Hale Geldi
5
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı
6
Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi
7
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı