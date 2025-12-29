Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı — Marsbahis’te aklama iddiası

GAİN Medya'ya ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan sunucu Okan Karacan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdi. Karacan ifadesinde, Marsbahis üzerinden aklanan paranın çeşitli yerlerde tutulduğunu ve paraların nakit ile altın olarak saklandığını iddia etti.

İfadesinin ayrıntıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kara para aklama’ soruşturması çerçevesinde ifade veren Karacan, "etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini" belirtti. Karacan, "Gain Medya şirketleri ile ortak bir hareketim yoktur." dediğini aktardı ve Berkin Kaya ile Barbaros Reşat Gülcan'ın kendisinden "Marsbahis" reklam filmini çekmesini istediklerini söyledi.

Karacan, setin Maltepe'de kurulduğunu, M.T ve İ.O.Ç.'nin reklam filminde oyuncu olduğunu ve filmi çektikten sonra paraları elden alıp eski karısına verdiğini ifade etti. Ayrıca "reklam filmi zamanı sete bir çanta içerisinde 300 bin lira getirdi" sözünü de aktardı.

Toplantılar, teklifler ve uyarılar

Karacan, 2021'de Berkin Kaya aracılığıyla gittiği toplantılarda bazı tekliflerle karşılaştığını anlattı. Bir kişiye ilişkin olarak "100 milyon liraya burayı satın almamız gerektiğini, başına da eşim Zeynep Karacan’ın getirilmesini söyledi" dediğini aktardı. Ofisin kiralık olduğunu öğrenince toplantıyı terk ettiğini ifade etti.

Başka bir görüşmede ise B.S.'nin kulağına eğilerek "abi sakın bunlarla birlikte olma video çekip sana şantaj yapacaklar, para isteyecekler" diye uyardığını belirtti. Karacan, kendi parasını kullanarak otelde kaldığını söyledi.

Villalar, Malta ve nakit dönüşü

İfadesinde Selahattin Aydın ile yapılan görüşmelerden ve kendisine sunulan projelerden bahseden Karacan, "yıllık 232 milyar ciromuz var" gibi sözlerin aktarıldığını, bazı projelerin onaylandığını ve 26 Ocak'ta kendileriyle bağının kalmayacağı iddiasını dile getirdiğini anlattı.

Karacan, villayı kiraladıktan sonra paraların "Malta'dan soğuk cüzdana yükleneceği, daha sonra TL nakite döneceği ve A.E.'nin kasasına gideceği" yönünde beyanlar duyduğunu aktardı. Bu paraların ardından borçlu olunan yerlere aktarılacağı iddiası da ifadesinde yer aldı.

Paraların yerleri ve saklama biçimi

Karacan, Barbaros Reşat Gülcan'ın para trafiğini idare ettiğini söylediğini ve kendisine "Marsbet'in ön ödeme sisteminin yazılımını yazdığını" aktardığını belirtti. Karacan, "Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum. Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

İfadesinde gözlemlediği veya paranın bulunduğunu düşündüğü yerleri ayrıntılı şekilde sıraladı: Berkin’in yatının alt katı, eski karısının Bodrum Yalıkavak’taki malikanesi, Berkin’in villasının karşısındaki birinci kattaki daire, ilkokul arkadaşının kullandığı daire, E.S.’nin villası, Levent’teki önceki ortaklığa ait şirket, S.A.’nın Zekeriyaköy’deki evi, Kaan K.’nin evi ve Kağıthane’deki ofisi, A.Y.’nin Ataşehir'deki adresi.

Soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Karacan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtiliyor.

Karacan'ın beyanları ve belirtilen adresler, soruşturmanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Sunucu Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı: ‘'Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum''