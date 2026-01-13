Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu sağlık kontrolünde — İstanbul uyuşturucu soruşturması

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu ile diğer şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:26
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturmada şüphelilere yönelik iddialar arasında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlamaları yer alıyor.

Gözaltılar ve sağlık kontrolü

Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. bulunuyor. Şüpheliler önce İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirildi, ardından sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

