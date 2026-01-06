Ordu'da 29 Aranan Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı

Ordu'da son 1 haftada yürütülen çalışmalar kapsamında aranan ve yakalanan 29 şüpheli şahıstan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geniş çaplı asayiş çalışması

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında son bir haftada 16 bin 256 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 29 şüpheli yakalandı.

Trafik faaliyetleri kapsamında ise 7 bin 26 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilere yönelik aramalarda 5 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet elektronik terazi ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık faaliyetleri

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 102 litre alkollü içki, jeneratör, kaz malzemeleri, 2 adet tabanca ve 3 av tüfeği, 20 kilogram tütün ve makaron ele geçirildi.

Çalışmaların devam edeceği bildirildi.

