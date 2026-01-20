Ordu'da Jandarma Bir Haftada 51 Kişiyi Yakaladı: 27 Tutuklama

Ordu'da jandarma bir haftada 51 şüpheliyi yakaladı, 27'si tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttükleri asayiş faaliyetlerinde 18 bin 832 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 51 şüpheli yakalandı; yakalananlardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında toplam 8 bin 365 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliye adli işlem

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında toplam 14 şüpheli yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 5 gram kubar esrar, 1 gram skunk, 6 gram bonzai, 8 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 806 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet cep telefonu yer aldı. Şüphelilerden 8 kişi 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan, 6 kişi ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan işlem gördü.

Tefecilik soruşturmasında 2 tutuklama

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen deliller arasında 15 adet tapu kaydı, 4 adet çek, 42 adet senet, 2 adet sahte alım satım sözleşmesi, 4 gram altın, 16 adet ajanda, 13 bin 515 TL para, 2 adet cep telefonu ve 1 adet tabanca bulundu. Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAPILAN SORGULARDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA ARAMA KARARI BULUNAN 51 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.