Ordu'da Jandarma Bir Haftada 51 Kişiyi Yakaladı: 27 Tutuklama

Ordu İl Jandarma bir haftada 18 bin 832 kişinin sorgusunu yaptı; 51 aranan yakalandı, 27 tutuklandı. Uyuşturucu ve tefecilik operasyonlarında çok sayıda delil ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:46
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde son bir haftada yürüttükleri asayiş faaliyetlerinde 18 bin 832 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 51 şüpheli yakalandı; yakalananlardan 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca trafik faaliyetleri kapsamında toplam 8 bin 365 araç kontrol edildi.

Uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheliye adli işlem

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında toplam 14 şüpheli yakalandı. Şahıslara yönelik yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 5 gram kubar esrar, 1 gram skunk, 6 gram bonzai, 8 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 806 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet cep telefonu yer aldı. Şüphelilerden 8 kişi 'uyuşturucu madde kullanmak için satın almak kabul etmek ve bulundurmak' suçundan, 6 kişi ise 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan işlem gördü.

Tefecilik soruşturmasında 2 tutuklama

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen deliller arasında 15 adet tapu kaydı, 4 adet çek, 42 adet senet, 2 adet sahte alım satım sözleşmesi, 4 gram altın, 16 adet ajanda, 13 bin 515 TL para, 2 adet cep telefonu ve 1 adet tabanca bulundu. Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

