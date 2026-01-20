Ordu'da Karla Mücadele: 417 Araç, 600 Personel Sahada

Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ortalama kar kalınlığının yarım metreyi aştığı kentte, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personel görev yapıyor. Ekipler yalnızca yolları ulaşıma açmakla kalmıyor; soğuk, kar ve tipide yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara da destek veriyor.

Yolda Kalan Vatandaşa Müdahale

Karla mücadele çalışmaları kapsamında Ulubey ilçe merkezinden Çubuklu Mahallesi'ndeki evine gitmek isterken yoğun kar nedeniyle yolda kalan Nimet Kahya, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla evine ulaştırıldı. Annesinin yolunu gözleyen zihinsel engelli çocuklarına kavuşan Kahya, zorlu şartlarda yolunu açarak kendisini çocuklarına kavuşturan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekiplere teşekkür ederek dualar etti.

Hasta ve Cenaze Hizmetleri Öncelikli

Karla mücadelede önceliği hasta ve cenaze hizmetleri olan ekipler, yolları ulaşıma açarken aynı zamanda hastaları sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor ve vefat eden vatandaşlar için cenaze hizmeti veriyor. Soğuk ve zorlu şartlara rağmen görev yapan ekipler, hem hastalara umut oluyor hem de acılı ailelerin yükünü paylaşıyor.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR