Ordu’da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Ordu’da Narkotik ekiplerinin son bir haftalık operasyonunda 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:39
Ordu’da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Ordu’da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışması

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı operasyonlarda ele geçirilen maddeler açıklandı.

Ele geçirilen maddeler: 22 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 496 gram sentetik kannabinoid, 45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 6 adet sentetik ecza maddesi.

Çalışmalar neticesinde “uyuşturucu madde kullanmak” ve “uyuşturucu madde ticareti” suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden dörtü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

ORDU'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA...

ORDU'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA GÖZALTINA ALINAN VE ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLEN 5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada
2
Ödemiş'te traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
3
Samsun'da 'Sazan Sarmalı' Dolandırıcılık Operasyonunda 6 Tutuklama
4
Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı
5
Sultanbeyli'de Balkon Çökmesi: 2 Araç Hasar Gördü
6
Malatya'da Trafik Kazası: İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı
7
Gaziantep'te Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay Hapisle Aranan 2 Şahıs Jandarma Operasyonunda Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları