Ordu’da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftalık çalışması

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son bir haftada yaptığı operasyonlarda ele geçirilen maddeler açıklandı.

Ele geçirilen maddeler: 22 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 496 gram sentetik kannabinoid, 45 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 6 adet sentetik ecza maddesi.

Çalışmalar neticesinde “uyuşturucu madde kullanmak” ve “uyuşturucu madde ticareti” suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden dörtü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

