Ordu Korgan'da Kaçakçılık Operasyonu: Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Korgan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 tarihi kitap, Arapça-İbranice belge, metal haç, 3 sikke ve 5 obje ele geçirildi; 1 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:11
Ordu'da yürütülen kaçakçılık operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Korgan ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyonda 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap, 1 adet Arapça-İbranice ibareli olduğu değerlendirilen belge, 1 adet metal haç, 3 adet sikke ve 5 adet obje ele geçirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

