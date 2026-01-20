Ordu Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 2 İlde 6 Gözaltı, 1 Tutuklama

Ordu İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmayla 6 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden M.D. tutuklandı.

Operasyonun yürütülmesi

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ünye ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışması sonucu operasyon düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Ünye'deki aramalar

Ünye ilçesinde M.C.K. (29), H.T. (46) ve S.S.K. (23) isimli şahısların üzerinde ve aracında yapılan aramalarda;

756 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ham maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ordu ve Samsun'daki eş zamanlı aramalar

Ordu'da ikamet eden yabancı uyruklu M.A. (37) ile Samsun'da ikamet eden M.D. (46) ve M.C. (30) isimli şahıslara ait 4 ikamet, 2 araç ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda ise;

4 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 48 adet sentetik ecza, 1 gram kokain, 4 gram kenevir tohumu, 1 adet likit esrar içerikli elektronik sigara, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 200 TL, 1 adet altın bilezik, 1 çift altın küpe, 1 adet ruhsatsız tabanca ve fişeği, 1 adet hassas terazi ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yasal süreç ve sonraki adımlar

Olayla ilgili olarak ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D. tutuklanırken, M.C.K., H.T., M.A. ve M.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.S.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

