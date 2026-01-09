Ordu Ulubey'de Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki Akif Öztürk bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti; şüpheli O.Y. suç aletiyle yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:29
Ordu Ulubey'de Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ordu Ulubey'de bıçaklı saldırı: Şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay

Ordu'nun Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerinin yanında kendilerine ait ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve yakalama

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak tespit ettikleri O.Y. (26) isimli şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesi'nde suç aleti ile birlikte yakalandı. O.Y.'nin, hayatını kaybeden Akif Öztürk'ün akrabası olduğu iddia edildi.

Gözaltı ve adliyeye sevk

Gözaltına alınan O.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmek üzere adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ ADLİYE SEVK

ŞÜPHELİ ADLİYE SEVK

EKİPLERİN HAZIRLIKLARI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Nilüfer'de İnşaatta Patlama Kontrolden Çıktı
2
Beyoğlu'da Araç Alev Aldı, Yangın Markete Sıçradı
3
Bartın'da 10 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi — 2 Gözaltı
4
Ankara'da Şiddetli Fırtına: Etimesgut'ta Dış Yalıtımlar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
5
Ağrı’da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı, Cezaevine Teslim Edildi
6
Bodrum'da LC Waikiki Depo Yangını: Sokaklar Dumanla Kaplandı
7
Karasu'da mangal alevleri çatıya sıçradı — İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları