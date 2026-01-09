Ordu Ulubey'de Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ordu Ulubey'de bıçaklı saldırı: Şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay

Ordu'nun Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerinin yanında kendilerine ait ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Soruşturma ve yakalama

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak tespit ettikleri O.Y. (26) isimli şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesi'nde suç aleti ile birlikte yakalandı. O.Y.'nin, hayatını kaybeden Akif Öztürk'ün akrabası olduğu iddia edildi.

Gözaltı ve adliyeye sevk

Gözaltına alınan O.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmek üzere adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİ ADLİYE SEVK