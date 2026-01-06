Ordu Ulubey'de Sahte Para Operasyonu: 3 Gözaltı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı; ele geçirilen sahte banknotlar ve işlem detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:37
Ordu’nun Ulubey ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyon, kamu güvenliğini sağlama amaçlı titiz bir çalışma sonucu gerçekleştirildi.

Operasyon Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ulubey İlçe Emniyet Amirliği görevlilerinin ortak çalışması sonucu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Deliller

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15 adet sahte 100 TL’lik banknot ile alışverişte kullanıldığı belirtilen 7 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin Durumu

Olayla ilgili olarak S.E., Z.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından S.E. serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen Z.Y. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

