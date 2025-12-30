Oreşnik Belarus’ta muharebe görevine başladı — Rusya’dan Avrupa’ya gözdağı

Açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Avrupa’daki müttefiki Belarus’ta konuşlanan Oreşnik Füze Sisteminin resmen muharebe görevine başladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna ile barış görüşmelerine devam ettiği bir dönemde bu adımın Avrupalı ülkelere bir gözdağı niteliği taşıdığı vurgulandı.

Bakanlık metni

"Belarus Cumhuriyeti’nde, mobil kara füze sistemi Oreşnik ile donatılmış bir birimin görev nöbetine başlaması münasebetiyle resmi bir tören düzenlendi. Askeri nöbet değişimlerinin tamamlanması sırasında Roket Kuvvetleri ve Topçu Birliği (RVSN) bayrağı çekildi. Fırlatma, iletişim, güvenlik ve enerji temini görevlerini yürüten savaş personeli ile füze sistemi araçlarının mekanik-sürücüleri, görev nöbetine başlamadan önce modern eğitim ve simülasyon araçlarıyla yeniden eğitimden geçti. Belarus Cumhuriyeti’nde, Rus askerlerinin görev nöbeti tutması ve yaşam şartlarının sağlanması için önceden tüm gerekli şartlar oluşturuldu. Birimin personeli, yeni görev devriye bölgelerini öğreniyor"

Detaylar: Bakanlık, konuşlanmaya ilişkin törenin yapıldığını, personelin yeniden eğitimden geçirildiğini ve görev ile yaşam koşullarının sağlandığını bildirdi.

