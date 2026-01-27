Osmaniye'de 1 Haftada 92 Şüpheli Yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, 19-25 Ocak'ta 95 asayiş olayında 92 şüpheli yakaladı; 17 kişi adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:40
Jandarma 19-25 Ocak tarihli operasyonlarda yüzeyi aydınlattı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 19-25 Ocak tarihleri arasında asayişin sağlanmasına yönelik kapsamlı operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda meydana gelen 95 asayiş olayında toplam 92 şüpheli yakalandı.

Yapılan arama ve kontrollerde ele geçirilenler arasında 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 milyon 600 bin makaron, 2 gram bonzai ve 35 sentetik ecza yer aldı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 17 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

