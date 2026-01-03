Osmaniye'de 5. kattan düşen Gamber Köse hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katından merdiven boşluğuna düşen 50 yaşındaki Gamber Köse ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gamber Köse hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Köse'nin cenazesi, ilçeye bağlı Kesim köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

