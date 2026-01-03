DOLAR
Osmaniye'de 5. kattan düşen Gamber Köse hayatını kaybetti

Osmaniye Kadirli'de 5. kattan merdiven boşluğuna düşen 50 yaşındaki Gamber Köse yaşamını yitirdi; cenazesi Kesim köyünde defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:16
Olayın Detayları

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katından merdiven boşluğuna düşen 50 yaşındaki Gamber Köse ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gamber Köse hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Köse'nin cenazesi, ilçeye bağlı Kesim köyünde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

