Osmaniye'de Elektrikçi Dükkanında Yangın Söndürüldü

Olay Yerinde Müdahale ve İnceleme

Osmaniye'nin Eyüp Sultan Mahallesinde bulunan bir elektrikçi dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede adrese ulaşarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangında iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

