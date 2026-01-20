Osmaniye'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Tutuklama, 60 Milyon TL'lik El Koyma

Osmaniye ve Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 gözaltından 5'i tutuklandı; yaklaşık 60 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:16
Osmaniye'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Tutuklama, 60 Milyon TL'lik El Koyma

Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda 5 tutuklama

Osmaniye merkezli, Adana'nın Kozan ilçesini de kapsayan kaçakçılık operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon ve gözaltılar

Operasyon, Osmaniye merkez ve Bahçe ilçeleri ile Adana'nın Kozan ilçesinde 22 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda hedeflenen 18 şüpheliden 6'sı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında B.G., Y.G., Y.U., L.G. ile kamu görevlileri S.K. ve B.A. bulunuyor. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ele geçirilenler

Adres aramalarında ele geçirilenler arasında; 2 bin 372 paket kaçak sigara, 225 kilogram tütün, 75 bin 243 boş makaron, 27 bin 91 dolu makaron, 21 elektronik sigara, 1.728 sigara sarma kağıdı, 31 bin 500 sigara filtresi, 398 cinsel ürün, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 8 mermi ve 222 bin TL nakit para yer aldı.

Malvarlığına el konulması

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ayrıca "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri tespit edildi. Bu kapsamda piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan malvarlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında şüphelilere ait banka ve mali kurumlardaki hesaplar, 3 konut, 6 arsa ve tarla olmak üzere toplam 9 taşınmaz ile 2 araç yer aldı.

Adliyeye sevk ve tutuklamalar

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

