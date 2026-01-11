Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Düziçi Berke Baraj Yolu Gökçayır köyü mevkiinde 33 AY 415 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı; sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:17
Kaza Ayrıntıları

Kaza, Düziçi ilçesi Berke Baraj Yolu Gökçayır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 AY 415 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

