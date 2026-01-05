Osmaniye'de Mandalina Yüklü Kamyonette Yangın Söndürüldü

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde mandalina yüklü bir kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Seyri ve Müdahale

Yangın, gece saatlerinde Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 AKN 41 plakalı mandalina yüklü kamyonetin motor bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak kamyonette maddi hasar oluştu.

İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OSMANİYE’DE MANDALİNA YÜKLÜ KAMYONETTE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ