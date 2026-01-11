Osmaniye'de turp yüklü kamyon köprüden dereye devrildi

Osmaniye Altıgöz'de turp yüklü kamyon köprü korkuluklarını kırıp dereye devrildi; sürücü yaralandı, turplar çevreye saçıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:15
Osmaniye'de turp yüklü kamyon dereye devrildi

Altıgöz köyü, Kösreli yolu mevkii

Osmaniye’de kontrolden çıkan turp yüklü kamyon, köprü korkuluklarını kırarak dere yatağına düştü. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, Altıgöz köyü mevkii Kösreli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti; araç köprü üzerinde kontrolden çıkarak korkulukları kırıp dereye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyondaki turplar çevreye saçıldı ve köprüde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

