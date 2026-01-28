Palandöken'de Yolda Baygın Bulunan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Erzurum Palandöken'de Mehmet Akif Ersoy Lisesi yakınlarında yolda baygın bulunan 20'li yaşlardaki kadın, yaralanmalarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:16
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Müftü Solakzade Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Lisesi yakınlarında yolda baygın halde bulunan bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Görgü tanıklarının aktardığına göre, 20’li yaşlarda olduğu değerlendirilen kadın yürüdüğü sırada aniden yere düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının ellerinde, yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kanama tespit etti.

Kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme Başlatıldı

Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

