Pamukkale'de Fırtına: Çatıdan Düşen Şehit Kardeşi Hayatını Kaybetti

Denizli Pamukkale'de fırtına sırasında çatıda düşen ve ağır yaralanan şehit kardeşi Aydın Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:29
Pamukkale'de Fırtına: Çatıdan Düşen Şehit Kardeşi Hayatını Kaybetti

Pamukkale'de Fırtına: Çatıdan Düşen Şehit Kardeşi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dün etkili olan fırtına sırasında çatıya çıkan Aydın Çelik, şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek zeminle çarpıştı ve ağır yaralandı.

Olay, Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın Çelik, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Aydın Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Aile Bağlantısı ve Cenaze

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Aydın Çelik, 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olan Hüseyin Çelik'in kardeşi idi. Ayrıca Çelik’in eşi Yeter Çelik geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Aydın Çelik'in cenazesi, Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

EVİNDE ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 58 YAŞINDAKİ ADAM, KALDIRILDIĞI HASTANEDE...

EVİNDE ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 58 YAŞINDAKİ ADAM, KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ.

EVİNDE ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 58 YAŞINDAKİ ADAM, KALDIRILDIĞI HASTANEDE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti: 12 Yıl 6 Ay Hapis ve 125 Bin TL Ceza
2
Tunahan Yılmaz’a 5 Milyon Lira Tazminat: Mahkeme Valilik ve Belediyeleri Kusurlu Bululdu
3
Bursa'da FETÖ’cü kundakçıya savcıdan 15 yıl hapis talebi
4
Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın tahliyesine Başsavcılıktan itiraz
5
Gümüşhane'de LPG Yüklü Tanker Dere Yatağına Devrildi: 1 Yaralı
6
Demirci’de 8 Gündür Kayıp Şerife Çınar Dere Yatağında Ölü Bulundu
7
Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 bin 416 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları