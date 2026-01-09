Pamukkale'de Fırtına: Çatıdan Düşen Şehit Kardeşi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dün etkili olan fırtına sırasında çatıya çıkan Aydın Çelik, şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek zeminle çarpıştı ve ağır yaralandı.

Olay, Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın Çelik, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Aydın Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Aile Bağlantısı ve Cenaze

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Aydın Çelik, 1993 yılında PKK terör örgütü tarafından Bingöl'de düzenlenen saldırıda şehit olan Hüseyin Çelik'in kardeşi idi. Ayrıca Çelik’in eşi Yeter Çelik geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Aydın Çelik'in cenazesi, Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

EVİNDE ÇIKTIĞI ÇATIDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 58 YAŞINDAKİ ADAM, KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ.