Pamukova'da 98 Yaşındaki Şükrü Ulaman Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, eşiyle her gün kabrini ziyaret ettiği bilinen 98 yaşındaki Şükrü Ulaman yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 16:16
Pamukova'da 98 Yaşındaki Şükrü Ulaman Evinde Ölü Bulundu

Pamukova'da 98 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Halde Bulundu

Günlük mezar ziyaretleriyle tanınan Şükrü Ulaman'ın yakınları durumu fark etti

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta meydana gelen olayda, yaklaşık 8 ay önce eşi vefat eden ve her gün kabrini ziyaret etmesiyle tanınan 98 yaşındaki Şükrü Ulaman, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan yaşlı adamdan endişelenen akrabaları ikamete gitti. Kapıyı açan olmayınca yakınları durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, savcılık izniyle kapıyı açarak içeri girdi.

Yapılan kontrollerde Ulaman'ın yatağında hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şükrü Ulaman'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Çevresindekiler tarafından eşine olan bağlılığıyla bilinen Ulaman'ın, yaklaşık 7-8 ay önce hayat arkadaşını kaybettiği ve o günden bu yana her gün aksatmadan eşinin kabrini ziyaret ettiği öğrenildi.

SAKARYA’NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 8 AY ÖNCE KAYBETTİĞİ EŞİNİN MEZARINI HER GÜN ZİYARET...

SAKARYA’NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 8 AY ÖNCE KAYBETTİĞİ EŞİNİN MEZARINI HER GÜN ZİYARET ETMESİYLE TANINAN 98 YAŞINDAKİ ŞÜKRÜ ULAMAN, YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

SAKARYA’NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 8 AY ÖNCE KAYBETTİĞİ EŞİNİN MEZARINI HER GÜN ZİYARET...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Cinayet: 23 Yaşındaki Yasin Emre Solmaz Öldürüldü
2
Mersin'de Selin Yaraları Sarılıyor — Ekipler Su Baskınlarına Müdahale Ediyor
3
Bursa'da 19 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Osmangazi'de Yakalandı
4
Van'da Zorlu Hasta Kurtarma: Başkale Sualtı Mahallesi'nde 2 Kişi Hastaneye Ulaştırıldı
5
Mardin Mazıdağı'nda Baba Cinayeti İddiası: Dava 6 Mayıs'a Ertelendi
6
Sason'da Kar Altında Mahsur Kalan Yaklaşık 30 Katır Kurtarıldı
7
Eskişehir Polisi: Dolandırıcılığa Karşı 'Önleyici Polislik' ile 826 Kişi Bilgilendirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları