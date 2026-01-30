Pamukova'da 98 Yaşındaki Şükrü Ulaman Evinde Ölü Bulundu

Pamukova'da 98 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Halde Bulundu

Günlük mezar ziyaretleriyle tanınan Şükrü Ulaman'ın yakınları durumu fark etti

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi Kavakdibi Sokak'ta meydana gelen olayda, yaklaşık 8 ay önce eşi vefat eden ve her gün kabrini ziyaret etmesiyle tanınan 98 yaşındaki Şükrü Ulaman, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir haber alınamayan yaşlı adamdan endişelenen akrabaları ikamete gitti. Kapıyı açan olmayınca yakınları durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, savcılık izniyle kapıyı açarak içeri girdi.

Yapılan kontrollerde Ulaman'ın yatağında hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şükrü Ulaman'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Çevresindekiler tarafından eşine olan bağlılığıyla bilinen Ulaman'ın, yaklaşık 7-8 ay önce hayat arkadaşını kaybettiği ve o günden bu yana her gün aksatmadan eşinin kabrini ziyaret ettiği öğrenildi.

