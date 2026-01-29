Patnos–Erciş kara yolunda yoğun sis kazaya neden oldu

Kaza ve müdahale

Ağrı’nın Patnos ilçesi ile Van’ın Erciş ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun sis ve kaygan zeminde kontrolden çıkan bir otomobil kaza yaptı.

Seyir halindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri kaza mahallinde müdahalede bulundu. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

