Payas'ta hurdalık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü
Hatay — Cumhuriyet Mahallesi
Hatay’da alevlere teslim olan hurdalık alandaki yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, hurda eşyaların bulunduğu alanda meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.
