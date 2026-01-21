Payas'ta hurdalık yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Hatay Payas’taki hurdalıkta çıkan yangın, vatandaşların ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:51
Hatay — Cumhuriyet Mahallesi

Hatay’da alevlere teslim olan hurdalık alandaki yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, hurda eşyaların bulunduğu alanda meydana geldi. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve çevreye sıçramadan söndürüldü.

