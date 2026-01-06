Pendik'te kuyumcuya oyuncak silahla soygun girişimi: esnaf müdahalesi

Olay

Pendik Kaynarca Mahallesi’ndeki bir dükkânda gündüz saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şüpheli kuyumcuya girerek elindeki silahı çıkarıp mağazayı tehdit etti.

Şüphelinin "Bu çantaya ne varsa doldur" demesinin ardından kuyumcu şüpheliye yumruk atınca arbede başladı. Boğuşma sırasında şüpheli yere düştü ve kavga dükkan dışına taştı.

Olayın büyümesi üzerine çevredeki esnaflar müdahale ederken, yere düşen silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtı, bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Esnafın anlattıkları

Olay anını anlatan esnaflardan Sadık Derebaşı, "Yan tarafta bir kuyumcuda silahlı soygun olduğu söylendi. Esnaf dayanışması olduğu için müdahale etmek zorunda kaldık. Dışarı çıktığımızda arkadaşlar boğuşuyordu. ‘Silah var’ denilince direkt üzerine daldık. Kuyumcunun içinde silahını çıkarıp ‘çantaya ne varsa doldur’ dedi. Kuyumcuya yumruk atınca yere düştü. Sonradan silahın oyuncak olduğunu öğrendik" dedi.

Selahaddin Parlar ise şüphelinin daha önce başka bir dükkana da girdiğini belirterek, "Bizim komşuya oyuncak silahla girip tehdit etmiş. Sonra ikisi birbirine girince oğlum beni aradı. Ben gelene kadar dışarıda ciddi bir kavga olmuştu. Silah yere düşünce oyuncak olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.

