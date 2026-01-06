Pendik'te Kuyumcuya Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: Esnaf Müdahale Etti

Pendik Kaynarca'da bir kuyumcuda soygun girişiminde esnaf müdahale etti; şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:39
Olayın Detayları

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde gündüz saatlerinde bir kuyumcuda yaşanan soygun girişimi mahallede paniğe neden oldu. İddiaya göre bir şüpheli dükkâna girerek elindeki silahı çıkardı ve kuyumcuyu tehdit etti. Şüphelinin "Bu çantaya ne varsa doldur" demesinin ardından kuyumcu ile şüpheli arasında arbede başladı.

Arbedenin büyümesiyle çatışma dükkân dışına taştı ve çevredeki esnaf duruma müdahale etti. Mücadele sırasında şüphelinin elindeki silah yere düştüğünde, silahın oyuncak olduğu anlaşıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtı, durum üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Sadık Derebaşı yaşananları şöyle anlattı: "Yan tarafta bir kuyumcuda silahlı soygun olduğu söylendi. Esnaf dayanışması olduğu için müdahale etmek zorunda kaldık. Dışarı çıktığımızda arkadaşlar boğuşuyordu. 'Silah var' denilince direkt üzerine daldık. Kuyumcunun içinde silahını çıkarıp 'çantaya ne varsa doldur' dedi. Kuyumcuya yumruk atınca yere düştü. Sonradan silahın oyuncak olduğunu öğrendik."

Selahaddin Parlar ise şüphelinin daha önce başka bir dükkâna da girdiğini belirterek, "Bizim komşuya oyuncak silahla girip tehdit etmiş. Sonra ikisi birbirine girince oğlum beni aradı. Ben gelene kadar dışarıda ciddi bir kavga olmuştu. Silah yere düşünce oyuncak olduğunu anladık." dedi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı; soruşturmanın ayrıntıları yetkililerce değerlendiriliyor.

