Pendik’te Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: L.İ. Tutuklandı

Kaynarca’daki kuyumcuya tehdit ve arbede sonrası şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2 Ocak tarihinde Pendik Kaynarca Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen silahlı yağma girişimiyle ilgili çalışmaları tamamladı.

İncelemede, bir erkeğin iş yerine girerek elinde bulunan silahla iş yeri sahibini tehdit ettiği, aralarında arbede yaşandığı ve yağma teşebbüsünde bulunulduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin, olay sırasında kullandığı kıyafet ve suç unsurlarını değiştirerek uzaklaştığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelinin L.İ. (59) olduğu belirlendi. Şüpheli, 4 Ocak'ta Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı; 5 Ocak'ta "Yağma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olay anına ilişkin yeni görüntülerde şüphelinin dükkan sahibine "Çantaya ne varsa doldur" diyerek oyuncak silah doğrulttuğu ve tehdit ettiği anlar yer aldı.

