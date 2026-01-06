Pendik’te Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: L.İ. Tutuklandı

Pendik Kaynarca’da oyuncak silahla kuyumcuya soygun girişiminde bulunan L.İ. tutuklandı; görüntülerde "Çantaya ne varsa doldur" diyerek tehdit ettiği görülüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 21:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 21:54
Pendik’te Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: L.İ. Tutuklandı

Pendik’te Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: L.İ. Tutuklandı

Kaynarca’daki kuyumcuya tehdit ve arbede sonrası şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2 Ocak tarihinde Pendik Kaynarca Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen silahlı yağma girişimiyle ilgili çalışmaları tamamladı.

İncelemede, bir erkeğin iş yerine girerek elinde bulunan silahla iş yeri sahibini tehdit ettiği, aralarında arbede yaşandığı ve yağma teşebbüsünde bulunulduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin, olay sırasında kullandığı kıyafet ve suç unsurlarını değiştirerek uzaklaştığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelinin L.İ. (59) olduğu belirlendi. Şüpheli, 4 Ocak'ta Yenişehir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı; 5 Ocak'ta "Yağma" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olay anına ilişkin yeni görüntülerde şüphelinin dükkan sahibine "Çantaya ne varsa doldur" diyerek oyuncak silah doğrulttuğu ve tehdit ettiği anlar yer aldı.

PENDİK KAYNARCA'DA BULUNAN BİR KUYUMCU DÜKKANINA OYUNCAK SİLAHLA SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN VE...

PENDİK KAYNARCA'DA BULUNAN BİR KUYUMCU DÜKKANINA OYUNCAK SİLAHLA SOYGUN GİRİŞİMİNDE BULUNAN VE DÜKKAN SAHİBİNİ TEHDİT EDEREK ARBEDEYE NEDEN OLAN ŞÜPHELİ ŞAHIS L. İ. (59), TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep: 'Gürültü' Gerekçesiyle Öldürülen 10 Yaşındaki Çocuğun Kararı Üst Mahkeme Bozdu
2
Taksim'de Helikopter Destekli 'Huzur İstanbul' Asayiş Denetimi
3
Mersin Bozyazı'da Elektrikli Soba Yangını: Daire Alev Alev Yandı
4
Silifke'de Kaya Duvarı Çökmesi: 20 Yaşındaki Ekrem Yamşah Hayatını Kaybetti
5
Pendik’te Oyuncak Silahlı Soygun Girişimi: L.İ. Tutuklandı
6
Adana'da müteahhidin oğlu öldürüldü, şüpheli intihar etti
7
Çanakkale'de Jandarmadan Siber Suçlara Karşı Farkındalık Çalışması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları