Pınarhisar'da Otomobil Bariyerlere Çarpıp Takla Attı — 3 Yaralı

Pınarhisar Poyrazı Köprüsü'nde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil takla attı; 3 kişi yaralandı, yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:16
Kaza Detayları

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, Poyrazı Köprüsü mevkiinde meydana gelen kazada, O.K. kontrolündeki 39 AJ 310 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın ardından araç takla atarak yol ortasında durdu. Olayda araçta bulunan sürücü dahil 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Araçta meydana gelen ağır hasar kazanın şiddetini ortaya koyarken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

