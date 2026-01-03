Primemall'de Restoran Denetiminde Mide Bulandıran Görüntüler

İskenderun zabıta ekipleri yemek katında hijyen ihlallerine rastladı

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla Primemall Alışveriş Merkezinin yemek katında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde hijyen kuralları, ruhsat durumu, fiyat tarifeleri ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Kurallara uymadığı tespit edilen çok sayıda restorana eksikliklerini gidermeleri yönünde uyarılar yapıldı.

Yetkililer, özellikle hijyen standartları ve tüketici sağlığını ilgilendiren konularda işletmelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmemesi halinde işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirterek denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Denetimler sırasında restoranlarda tespit edilen böcek yuvaları ve diğer hijyen eksiklikleri mide bulandıran görüntülere yol açtı. Zabıta ekiplerinin tek tek görüntülediği böcek yuvaları şaşkınlık yarattı.

Bir işletmede, ağzı açık şekilde saklanan dondurmanın üzerine düşen kıl ve çeşitli maddeler görüntülendi. Denetim sırasında zabıtanın sorduğu "siz kendiniz kabul eder misiniz" sorusuna işletme personelinin "kesinlikle doğru" yanıtı pes dedirtti.

