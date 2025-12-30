Rampur'da talaş yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü

Uttar Pradesh'te trafik kazası

Uttar Pradesh'in Rampur kentinde, üzerine talaş yüklü kamyon devrilen bir otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, kamyonun dönüş yapmaya çalışan otomobille çarpışmayı önlemek için ani manevra yapmasıyla başladı. Tekerleği orta refüje çarpan kamyon dengesini kaybederek otomobilin üzerine devrildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kamyonu kaldırmak ve ezilen otomobildeki sürücüyü çıkarmak için vinç kullanıldı.

Kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

