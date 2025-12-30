Reşadiye'de 10 Yıl Sonra Kayıp Çocuk Dursun Kaan Taşçı Hâlâ Bulunamadı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te kaybolan 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşçı'nın izine aradan geçen 10 yıl rağmen ulaşılmadı.

Araç, arama çalışmaları ve ailelerin durumu

Olay günü, evlerinin yakınındaki parkta oynarken son görülmeleriyle kaybolan çocuklardan; Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin oğlu Dursun Kaan Taşçı ile Adile ve Ömer Erol çiftinin oğlu 8 yaşındaki Bayram Erol için uzun süre arama çalışmaları yürütüldü ancak başta bir sonuç elde edilemedi.

Buluntular ve adli incelemeler

Yaklaşık 2,5 yıl sonra, Kelkit Çayı'na uçan bir araçta sulara kapılan muhtar Ayhan Cebeyi'yi arama çalışmaları sırasında JAK ekipleri HES göletinde bir çocuk ayakkabısı içinde kemik parçaları buldu. Bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilen DNA testinde Bayram Erol ile uyumlu bulundu.

Bulunan kemik parçaları, 12 Mayıs 2018'de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

Ancak Erol ile birlikte kaybolan Dursun Kaan Taşçı için aradan geçen 10 yıla rağmen henüz bir iz veya somut bir bulgu elde edilemedi.

