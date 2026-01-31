Rize Ardeşen'de Dere Yatağında Mahsur Kalan Sokak Köpeği Kurtarıldı

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:41
Kaçkar İtfaiyesi ve Vatandaşların İş Birliğiyle Başarılı Kurtarma

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, Merkez Mahallesi sınırlarından geçen Dolana Deresinde sabah saatlerinde bir sokak köpeği dere yatağında mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, köpeğin dün geceden bu yana dere yatağında olduğu tahmin edildi. Durumu fark eden vatandaşlar, kısa süre içinde Kaçkar İtfaiyesi ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri olay yerine gelir gelmez, çevredeki vatandaşların desteğiyle kurtarma çalışması başlattı.

Oldukça kilolu olan köpek, bez brandaya bağlanıp halat yardımıyla dikkatli şekilde dere yatağından çıkarıldı. Kurtarma anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yapılan müdahalenin ardından kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

