Rize'de İtfaiye 50 Kuruşluk Yüzüğü Çıkardı — 10 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Rize'de 50 kuruşluk 'oyun yüzüğü' itfaiye müdahalesiyle çıkarıldı

Rize merkezde meydana gelen olayda, 10 yaşındaki çocuk, eline geçen 50 kuruşluk madeni paranın orta kısmındaki sarı bölümü çıkararak dıştaki gümüş renkli halkayı parmağına taktı. Bir süre oyun oynayan çocuk, halkayı çıkarmaya çalışınca parmağı şişti ve metal halka sıkıştı.

Aile fertlerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları çıkarma girişimleri sonuç vermeyince çocuk önce hastaneye götürüldü. Hastanede de çözüm bulunamayınca doktorlar aileyi Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne yönlendirdi.

İtfaiye ekiplerinin titiz operasyonu

İtfaiye ekipleri, parmağın kan dolaşımının daha fazla etkilenmemesi için hızlı hareket etti. Çocuğun elinin zarar görmemesi amacıyla metal halkanın altına koruyucu aparat yerleştirildi ve hassas kesici aletlerle halka titiz bir şekilde kesilerek çıkarıldı. Operasyonun ardından çocuk rahat bir nefes aldı; sağlık durumunun iyi olduğu, parmağında sadece hafif ağrı ve kızarıklık olduğu öğrenildi.

İtfaiye çavuşu İsmail Karaosman’ın açıklaması

İsmail Karaosman, olayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu aslında sürekli başımıza gelen bir olay. Yüzük parmağı sıkışması olarak geliyor. Ama bu biraz daha değişik oldu. Küçük bir çocuğumuz 50 kuruş çift halka olduğu için içindeki halkayı çıkartıyor. Parmağına yüzük olarak takıyor onu. Tabi biraz zor takıyor. Daha sonra çıkarmaya uğraşınca parmak şişiyor. Orada kalıyor, parmağı yüzükte sıkışıyor. Tabi keserek çıkardık onu. Çocuk korktu ama bu bizim sürekli yaptığımız bir olay. Önce hastaneye gitmişler orada çıkartamamışlar doğal olarak. Daha sonra oradan buraya yönlendirdiler. Biz de burada keserek çıkardık onu. Çocuklarda bu tarz olaylarla pek karşılaşmıyoruz işin gerçeği. Hani bir yerlere sıkışma falan oluyor. Ama yüzük olayı çocuklarda neredeyse ilk kez başımıza geldi. Yüzük değil, para diyelim ona. Bu tür durumlarda yapılması gereken 112’yi acil çağrı merkezine arayarak oradan destek almak".

Uyarı: Özellikle hamileler dikkat

Karaosman, hamilelerde yüzük sıkışmasıyla sık karşılaştıklarını belirterek, "Hamilelik döneminde kilo alma olayı olduğu için bu tür olaylar sürekli bize geliyor. Ama tekrar söylüyorum, hamilelik döneminde bunu çok yaşıyoruz. Özellikle hamilelik döneminde bayanların yüzüklerini çıkarmaları gerekiyor. Çünkü daha sonradan çok büyük problemler yaşadığımız oluyor" dedi.

Önemli not: Benzer durumlarda profesyonel yardım için 112 acil çağrı merkezine başvurulması gerekiyor.

