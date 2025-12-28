DOLAR
Rize Hemşin'de Gece Yangını: 3 Ev Küle Döndü, 4 Ev Kurtarıldı

Rize Hemşin Akyamaç'ta gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 4 ev kurtarıldı; can kaybı ve yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:12
Rize Hemşin'de Gece Yangını: 3 Ev Küle Döndü, 4 Ev Kurtarıldı

Rize Hemşin'de gece çıkan yangın 3 evi küle çevirdi

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Akyamaç köyünde gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın paniğe yol açtı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında Saffet Akpak, Yusuf Akpak, Meryem Akpak ve Cengiz Merdamerte ait 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hızlı müdahale sayesinde çevre evler kurtarıldı

Yangına kısa sürede müdahale edilmesi sonucu çevrede bulunan 4 ev alevlerden etkilenmeden kurtarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması

Görgü tanığının sözleri

Cengiz Merdamert yangında komşu evlerin tamamen kül olduğuna dikkati çekerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu gece saat 3.00 sıralarında komşu evde çıkan yangınla 3 evimiz yandı. Benim evimin teras katı ve çatısı yandı. Diğerlerinin de tamamı yandı. Biz teras katıyla kurtardık, alt katlara inmedi. Tarihi 2 binamız gitti. İtfaiye geldi söndürdü ama halen içerisinden duman çıkıyor. Ben Rize’deydim. Görgü tanıkları benim binama çatıdan ulaştığını söylüyor. En son benim evime ulaşmış"

Köy muhtarı müdahale sürecini anlattı

Köy muhtarı Murat Merdamert ise olay anındaki paniği ve müdahaleyi şu sözlerle aktardı:

"Gece saat 4.00’da telefonum çaldı. Komşumuz aradı ve ‘köy yanıyor’ dedi. Alevleri görünce burada ikamet eden komşumu aradım. Gece buradaydı ama arayınca ulaşamadık. Aslında uyanmış ama biz telefona ulaşamadık. Başka bir komşusunu aradım dedim ‘mahalle yanıyor bir camdan bak.’ O da bana ‘korkunç yangın var’ dedi. ‘Üstten geliyorum, siz de oradan toparlanın. Çağırabildiğin kadar insan çağır. Saffet ağabeye ulaşamıyorum’ dedim. Buraya geldiğimizde Saffet abi son anda haber almış, hayvanları çıkarmış, kendisi de müdahale etmiş. İtfaiye, Belediye Başkanı, Kaymakam geldi. Yollar çok bozuktu. Özel İdare hemen yolları açtı. Çok zor koşullarda müdahale edildi ve yangının hemen yanındaki 3 ev kurtarıldı"

Yetkililer yangının çıkış nedenine dair araştırmanın sürdüğünü bildirdi.

