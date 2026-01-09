Rusya'dan Kiev'e Saldırı: 4 Ölü, 22 Yaralı

Rus ordusunun Kiev saldırısında 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı; Zelenskiy saldırılar ve Katar Büyükelçiliği hasarına ilişkin açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:38
Kiev'de gece düzenlenen saldırılarda sivil kayıplar ve altyapı hasarı

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gece düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise açıklamasında, "Gerekli tüm hizmetler seferber edildi. 20 konutta hasar meydana geldi. Konutlardan birine ikinci bir saldırı daha düzenlendi. Bu saldırı, ilk saldırının ardından ilk müdahale ekiplerinin yardım sağladığı sırada gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapı ve enerji tesislerinin yanı sıra Katar Büyükelçiliği binasının da insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda hasar gördüğünü belirterek, "Katar, savaş esirlerinin ve Rus hapishanelerinde tutulan sivillerin serbest bırakılması için Rusya ile arabuluculuk yapmak adına çok çaba sarf eden bir ülke" dedi.

Zelenskiy, Rusya’nın gece boyu ülke geneline gerçekleştirdiği saldırılarda 242 İHA, 13 balistik füze, bir Oreşnik orta menzilli balistik füze ve 22 seyir füzesi kullandığını aktardı.

Zelenskiy ayrıca, "Dünyadan net bir tepki gerekiyor. Özellikle Rusya’nın gerçekten dikkat ettiği sinyalleri gönderen ABD’den. Rusya, diplomasiye odaklanmasının kendi yükümlülüğü olduğuna dair sinyaller almalı ve her defasında cinayetlere ve altyapı yıkımına odaklandığında bunun sonuçlarına katlanmalıdır. Bugünkü saldırı aynı zamanda tüm ortaklarımıza Ukrayna’nın hava savunmasını desteklemenin kalıcı bir öncelik olduğunu çok güçlü bir şekilde hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

