Rusya’dan Ukrayna’ya 370’den Fazla Dron ve 21 Tip Füzeyle Gecelik Saldırı

Rusya’dan Ukrayna’ya 370’den fazla dron ve 21 tip füzeyle saldırı

Rus güçleri, Ukrayna genelinde gece boyunca 370’den fazla saldırı dronu ve 21 farklı tipte füze kullanarak kapsamlı saldırılar düzenledi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Gecelik saldırıların hedefleri ve sonuçları

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde dün başlayan Ukrayna görüşmelerine rağmen saldırılarına gece boyunca devam etti. Başta Harkov, Kiev, Çernihiv ve Sumy bölgeleri hedef alındı. Harkov’da bir doğumhane, mültecilerin kaldığı bir yurt, bir tıp koleji ve konutlar zarar gördü. Yetkililer, saldırılarda şu ana kadar onlarca kişinin yaralandığını ve aralarında bir çocuğun da bulunduğunu bildirdi.

Harkov’daki saldırının sonuçlarının giderilmesi için toplam 134 kurtarma görevlisi ve 34 adet acil müdahale aracı ile polis, sağlık personeli, gönüllüler ve şehir hizmetleri seferber edildi. Başkent Kiev’de hava sıcaklığı -12°C ölçülürken, Belediye Başkanı Vitali Klitschko gece saldırıları sonrası yaklaşık 6 bin binanın ısıtmasız kaldığını aktardı.

Zelenskiy’nin değerlendirmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırılarla ilgili şunları söyledi: "Gece boyunca Rusya, bölgelerimize yoğun saldırılar düzenledi. 370’den fazla saldırı dronu ve 21 farklı tipte füze fırlattı. Saldırılar Kiev ve çevresi, Sumy, Harkov ve Çernihiv bölgelerini hedef aldı. Harkov’da bir doğumhane, mültecilerin kaldığı bir yurt, bir tıp koleji ve konutlar zarar gördü. Şu ana kadar onlarca kişi yaralandı, bunlar arasında bir de çocuk bulunuyor. Başkent Kiev ve çevresinde Rusların ana hedefi enerji altyapısıydı. Maalesef, bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Zelenskiy ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Tüm gerekli hizmetlerin şu anda saldırı bölgelerinde sürdürüldüğünü belirten Zelenskiy, \"Saldırıya karşı mücadele eden hava savunma askerlerine teşekkür ediyorum. Her bir Rus saldırısı, hava savunma sistemlerinin tedarikinde gecikilmemesi gerektiğini gösteriyor. Bu saldırılara göz yummak mümkün değil; karşılık vermek ve güçlü bir şekilde yanıtlamak gerekiyor. Tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Her bir füze, Patriot, NASAMS ve diğer sistemler için sağlanacak destek, kritik altyapıyı korumaya ve insanların kışı sağ salim geçirmesine yardımcı olacak. ABD Başkanı Donald Trump ile Davos’ta hava savunması konusunda anlaştığımız tüm adımları mutlaka hayata geçirmeliyiz\" ifadelerini kullandı."

Yetkililer, saldırıların izlerinin silinmesi ve altyapının onarımı için çalışmaların sürdüğünü, hava savunma sistemlerinin tedarikinin önemine dikkat çekildiğini belirtti.

