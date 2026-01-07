Safranbolu'da 46 Günde İkinci Tarihi Konak Yangını

İzzetpaşa Mahallesi'nde sabaha karşı başlayan yangın, 200 yıllık konağı küle çevirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 46 günde aynı mahallede ikinci kez tarihi bir konak alevlere teslim oldu. Olay, ilçeye bağlı İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak'ta meydana geldi.

Yangın, uyku bozukluğu doktoru Hakan Horuk'a ait iki katlı 200 yıllık tarihi konakta, henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha karşı saat 04.30 sıralarında çıktı. Konak, yaklaşık üç ay önce satın alınmış ve tadilat çalışmaları devam ediyordu.

Ahşap yapısı nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı yangında, yangın kısa sürede tüm konağı sardı. Milyonluk tarihi konağın büyük kısmı çökerken, bölgede yaklaşık 6 saattir soğutma çalışmaları sürüyor.

Mahallede daha önce de benzer bir felaket yaşanmış; 21 Kasım sabahı, yaklaşık 200 metre mesafede bulunan üç katlı 150 yıllık başka bir konak da yanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkililerce devam ediyor.

