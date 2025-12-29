Safranbolu’da Kar Yükü Garajı Çöktürdü: 3 Araç Hasar Gördü

Safranbolu’da kar ağırlığı garajı çöktürdü

Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde maddi hasar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından bir apartmana ait garajın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Olay, Emek Mahallesi Muradiye Caddesi adresinde gerçekleşti. Çökme anında garaj içerisinde park halinde bulunan 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgedeki kar birikintileri ve çatıların durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.

