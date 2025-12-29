DOLAR
Safranbolu’da Kar Yükü Garajı Çöktürdü: 3 Araç Hasar Gördü

Safranbolu Emek Mahallesi'nde kar yüküne dayanamayan bir garaj çöktü; 3 araçta maddi hasar oluştu, can kaybı ve yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:16
Emek Mahallesi Muradiye Caddesi'nde maddi hasar

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından bir apartmana ait garajın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Olay, Emek Mahallesi Muradiye Caddesi adresinde gerçekleşti. Çökme anında garaj içerisinde park halinde bulunan 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgedeki kar birikintileri ve çatıların durumuyla ilgili inceleme başlatıldı.

