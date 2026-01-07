Safranbolu İnceçay'da İki Katlı Ahşap Ev Alevlere Teslim Oldu: 1 Yaralı

Safranbolu İnceçay'da iki katlı ahşap ev cayır cayır yandı

Olayın ayrıntıları

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı İnceçay köyünde, Lütfü Öz'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sardı ve yapı tamamen yandı.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında kollarında yanıklar oluşan Lütfü Öz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evin alt kısmının odunlarla dolu olması nedeniyle yangını söndürme çalışmaları 6 saattir devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

