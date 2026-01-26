Sakarya Arifiye’de Deve Kuşu Trafiği Alt Üst Etti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde başıboş dolaşan deve kuşu, kara yoluna girip trafiği felç etti; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:48
Sakarya Arifiye’de Deve Kuşu Trafiği Alt Üst Etti

Sakarya Arifiye’de Deve Kuşu Trafiği Alt Üst Etti

Yolda tek başına dolaşan hayvan sürücülere zor anlar yaşattı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir deve kuşunın başıboş şekilde kara yolunda dolaşması, bölge trafiğini olumsuz etkiledi. Otomobillerin sürdüğü yollarda ne yapacağını şaşıran deve kuşu, bir ara yolun ortasına atlayarak trafiğin akışını kesintiye uğrattı.

Olay sırasında sürücüler korna çalarak hayvana tepki gösterdi. Trafikte yaşanan yoğunluk ve sürücülerin dikkatli manevraları dikkat çekti.

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde deve kuşunun yol kenarında dolaşması, trafiğin ortasında ilerlemesi ve araçların korna çalması yer alıyor. Yetkililerin olayla ilgili herhangi bir müdahalesi görüntülerde yer almıyor.

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE BAŞIBOŞ ŞEKİLDE DOLAŞAN DEVEKUŞU, TRAFİĞİ BİR BİRİNE...

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE BAŞIBOŞ ŞEKİLDE DOLAŞAN DEVEKUŞU, TRAFİĞİ BİR BİRİNE KATTI.

SAKARYA’NIN ARİFİYE İLÇESİNDE BAŞIBOŞ ŞEKİLDE DOLAŞAN DEVEKUŞU, TRAFİĞİ BİR BİRİNE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Adıyaman'da sobadan karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları