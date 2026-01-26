Sakarya Arifiye’de Deve Kuşu Trafiği Alt Üst Etti

Yolda tek başına dolaşan hayvan sürücülere zor anlar yaşattı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir deve kuşunın başıboş şekilde kara yolunda dolaşması, bölge trafiğini olumsuz etkiledi. Otomobillerin sürdüğü yollarda ne yapacağını şaşıran deve kuşu, bir ara yolun ortasına atlayarak trafiğin akışını kesintiye uğrattı.

Olay sırasında sürücüler korna çalarak hayvana tepki gösterdi. Trafikte yaşanan yoğunluk ve sürücülerin dikkatli manevraları dikkat çekti.

Görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde deve kuşunun yol kenarında dolaşması, trafiğin ortasında ilerlemesi ve araçların korna çalması yer alıyor. Yetkililerin olayla ilgili herhangi bir müdahalesi görüntülerde yer almıyor.

