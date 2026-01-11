Sakarya Büyükşehir Kar Mesaisine Hazır: 49 Araç, 98 Personel Teyakkuza Geçti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji uyarısı sonrası 49 araç ve 98 personelle karla mücadele için 7/24 teyakkuzda; tuzlama ve kar küreme çalışmaları hazırlandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:41
Sakarya Büyükşehir Kar Mesaisine Hazır: 49 Araç, 98 Personel Teyakkuza Geçti

Sakarya Büyükşehir Kar Mesaisine Hazır: 49 Araç, 98 Personel Teyakkuza Geçti

Hazırlık ve görev dağılımı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni haftada şehir genelinde beklenen soğuk hava ve kar yağışı tahminleri üzerine karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı uyarısının ardından Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığı çalışma planını oluşturdu.

Karla mücadele ekipleri 7/24 çalışma esasına geçti; muhtemel buzlanmalara karşı tuzlama ve kar küreme araçları kritik noktalarda hazır bekletiliyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan hazırlıklarda toplam 49 araç ve 98 personel sahada görev yapacak. Ekipler, kar yağışının başlamasıyla özellikle yüksek kesimler ve ana arterlerde ulaşımın sürekliliğini sağlamak için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini yürütecek.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ HAFTADA ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SOĞUK HAVA VE...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ HAFTADA ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI TAHMİNLERİ ÜZERİNE KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ HAFTADA ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SOĞUK HAVA VE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da kuvvetli rüzgar çatılara ve tabelalara zarar verdi
2
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı — Sürücü Kurtuldu
3
Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza: 2 yaralı
4
Yenişehir'de kayıp 31 yaşındaki Alper Özkaya sağ salim bulundu
5
Diyarbakır'da Gizli Buzlanma Faciası: Araç Duvara Çarpıp Alev Aldı
6
Sakarya Büyükşehir Kar Mesaisine Hazır: 49 Araç, 98 Personel Teyakkuza Geçti
7
Diyarbakır’da Seyir Halindeki Pikap Alev Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları