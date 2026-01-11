Sakarya Büyükşehir Kar Mesaisine Hazır: 49 Araç, 98 Personel Teyakkuza Geçti

Hazırlık ve görev dağılımı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni haftada şehir genelinde beklenen soğuk hava ve kar yağışı tahminleri üzerine karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge genelinde kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışı uyarısının ardından Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığı çalışma planını oluşturdu.

Karla mücadele ekipleri 7/24 çalışma esasına geçti; muhtemel buzlanmalara karşı tuzlama ve kar küreme araçları kritik noktalarda hazır bekletiliyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan hazırlıklarda toplam 49 araç ve 98 personel sahada görev yapacak. Ekipler, kar yağışının başlamasıyla özellikle yüksek kesimler ve ana arterlerde ulaşımın sürekliliğini sağlamak için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini yürütecek.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ HAFTADA ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI TAHMİNLERİ ÜZERİNE KARLA MÜCADELE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.