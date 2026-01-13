Sakarya'da Aralık Operasyonları: 1.487 Yakalama, 91 Milyon TL Trafik Cezası

Sakarya’da Aralık ayı operasyonları: Binlerce yakalama ve büyük miktarda ceza

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 1-31 Aralık 2025 tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara ilişkin Valilikte düzenlenen 'Aylık Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda bilgi verdi.

Genel operasyon sonuçları

Doğan, kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 bin 635 şüphelinin yakalandığını ve haklarında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi. Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen 22 şahsa adli/idari işlem uygulandığını ve 4 iş yerinin geçici süreyle mühürlendiğini belirtti.

Ele geçirilen malzemeler

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı: Bin 142 kilogram sentetik cannabinoid, 1 kilo 147 gram sentetik cannabinoid ham maddesi, 197 bin 118 adet içimlik emdirilmiş sentetik cannabinoid hammaddesi, 3 bin 909 adet uyuşturucu hap, 586 gram skunk, 24 gram amfetamin, 401 gram metamfetamin, 15 bin 248 gram esrar, 3 kök kenevir, 25 gram kokain, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet hassas terazi, 9 bin 612 adet paket sigara, 7 milyon 896 bin 990 adet dolu ve boş makaron, 2 adet sigara yapım makinesi, 303 kilogram tütün, 140 adet paketlenmiş tütün, 36 kilogram nargile tütünü, 40 kilogram nargile kömürü, 2 bin 352 adet şişe alkol, 459 litre alkol, 210 litre etil alkol, 7 kilogram alkol yapımında kullanılan anason tohumu, 2 adet etil alkol damıtma düzeneği, 59 adet alkollü içki aroma kiti, 6 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, bin 473 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet akıllı saat, 2 adet gümrük kaçağı jeneratör, 8 adet tarihi obje, 2 adet kesici ve delici alet, 200 adet sahte parfüm, 2 adet sahte plaka, 1 adet sahte pasaport, 12 adet muhtelif kazı malzemesi, 575 adet sahte/taklit ayakkabı, 2 bin 080 adet sahte/taklit konfeksiyon malzemesi, 110 kilogram kaçak çay, 80 kilogram kaçak kahve, 20 kilogram zeytinyağı, 2 adet dedektör, 72 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca, 3 bin 749 adet mühimmat, çalıntı 5 oto, 7 motosiklet, 9 bisiklet ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanması ve terörle mücadele

Denetimlerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bin 487 kişinin yakalandığı bildirildi. Yakalananlar arasında 133 şahıs ifadeye yönelik214 şahıs 0-5 yıl arası, 24 şahıs 5-10 yıl arası, 12 şahıs 10-20 yıl arası, 5 şahıs 20-30 yıl arası ve 2 şahsın 30 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda 24 şüpheli yakalanmış ve bunlardan 7'si tutuklanmıştır.

Göçmen kaçakçılığı kapsamında 7 organizatöre ve 341 yabancı uyruklu şahsa adli/idari işlem uygulanmış, bu kapsamda 1 şahıs tutuklanmıştır.

Trafik denetimleri ve kesilen cezalar

Trafik denetimlerinde 237 bin 500 aracın kontrol edildiği ve kural ihlali yapan veya eksikliği bulunan 36 bin 884 araca yasal işlem uygulandığı bildirildi. Ayrıca 2 bin 208 araç trafikten men edilmiş ve 527 sürücü belgesi, alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı gibi sebeplerle geri alınmıştır.

Detaylar arasında 249 araca abartı egzoz, 253 araca yüksek sesle müzik, 3 bin 928 araca hatalı park nedeniyle cezai işlem uygulanmış ve 255 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 91.097.161 TL tutarında trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir.

Sahil Güvenlik denetimleri

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen deniz denetimlerinde 372 şahsa UYAP sorgulaması ve 111 yabancı uyruklu şahsa Interpol sorgulaması yapıldı. 69 deniz aracı kontrol edilirken, yasa dışı faaliyetlerde bulunan 13 şahsa yasal işlem ve toplam 667.052 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 32 balıkçı gemisinde 58.084 litre yakıt Ulusal Marker ve ÖTV denetimine tabi tutuldu ve denize serilmiş 350 metre isimsiz, plakasız ve markasız misina ağına el konulmuştur.

Vali Doğan toplantıda, operasyonların koordineli yürütüldüğünü ve kamu düzeni ile güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

