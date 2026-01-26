Sakarya’da Otoyolda 6 milyon 610 bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Araç durduruldu, sürücü gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nda bir tırı durdurdu.

Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde yapılan aramalarda, 6 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak tır sürücüsü B.Ş. (45) yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

